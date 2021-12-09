النفط يتراجع بعد فرض قيود لاحتواء انتشار أوميكرون

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لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسبها السابقة يوم الخميس بعد أن فرضت بعض الحكومات إجراءات للحد من انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا لكن حدت من الخسائر تصريحات إيجابية أدلت بها الشركات المصنعة للقاحات بشأن فاعليتها في الحماية من المتحور الجديد.

ونزل سعر العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أي 0.6 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 1004 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت إلى 76.70 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 72.05 دولار للبرميل‭‭ ‬‬ بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 73.34 دولار للبرميل.

وفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة في إنجلترا يوم الأربعاء قائلا إنه يتعين على الناس العمل من منازلهم قدر الإمكان ووضع الكمامات في الأماكن العامة وإظهار بطاقات التطعيم للدخول لأماكن معينة.

وتعتزم الدنمرك كذلك فرض قيود منها إغلاق المطاعم والحانات والمدارس وأوقفت الصين الرحلات السياحية الجماعية من قوانغدونغ.

وسجلت كوريا الجنوبية إصابات قياسية في حين ارتفعت الإصابات في سنغافورة وأستراليا.

أدت السلالة أوميكرون إلى تراجع 16 بالمئة في أسعار برنت من 25 نوفمبر تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر كانون الأول. وتم تعويض أكثر من نصف هذا التراجع هذا الأسبوع، لكن محللين يقولون إن المزيد من التعافي قد يكون محدودا حتى يتضح تأثير السلالة.

وأثرت بيانات المخزونات الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء كذلك على أسعار النفط.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 240 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بكثير عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

كما كشفت البيانات أن مخزونات الوقود زادت 6.6 مليون برميل.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية -تحرير مروة سلام)

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