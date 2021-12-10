النفط يتراجع عند التسوية مع خفض التصنيف الائتماني لإيفرجراند الصينية

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(رويترز) - تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس لمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لاثنتين من شركاتها للتطوير العقاري، وبعد اتخاذ حكومات تدابير لمكافحة السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.40 دولار توازي 1.9 في المئة لتبلغ عند التسوية 74.42 دولار للبرميل، متراجعة عن أعلى مستوى بلغته خلال الجلسة عند 76.70 دولار.

ولم تكن العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 1.42 دولار توازي اثنين بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.94 دولار للبرميل بعد أن بلغت ذروة 73.34 في المئة خلال الجلسة.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الخميس تصنيف مجموعتي التطوير العقاري الصينيتين، إيفرجراند الصينية وكايسا، قائلة إنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج، في حين ذكر مصدر أن كاسيا بدأت العمل على إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة 12 مليار دولار.

وزادت هذه الأنباء المخاوف المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تراجع الطلب على النفط في أكبر مستورد له في العالم.

وثمة مخاوف أيضا من أن السلالة المتحورة الجديدة أوميكرون قد تضعف التعافي الاقتصادي العالمي مع تعزيز الحكومات الإجراءات الهادفة لاحتوائها.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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