حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 267.99 مليون والوفيات 5 ملايين و582824
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بنجالورو (رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 267.99 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و582824.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 795829 49611598
الهند 474111 34666241
البرازيل 616251 22167781
المملكة المتحدة 146135 10660981
روسيا 584173 9925806
تركيا 78567 8981145
فرنسا 120168 8105785
ألمانيا 104652 6384571
إيران 130524 6147872
الأرجنتين 116708 5348123
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 23943 2086702
41 - الأردن 11850 993339
45 - المغرب 14794 951092
49 - الإمارات 2149 742567
50 - تونس 25416 719006
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)
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