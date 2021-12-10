الذهب يتجه لتسجيل رابع تراجع أسبوعي بفعل قلق قبيل بيانات التضخم الأمريكية

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(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1778.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0352 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1779.30 دولار.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4 بالمئة خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، واجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

وقال ستيفن إينس، العضو المنتدب في إس.بي.آي لإدارة الأصول ”يدافع الذهب عن الحد الأدنى من نطاق 1770-1810 دولارا لأن المستثمرين قلقون بشأن تحول متشدد من (مجلس الاحتياطي) الاتحادي، ولكن لا يزال هناك قدر كاف من الضبابية المحيطة بالسلالة أوميكرون، والتي قد تؤخر دورات رفع أسعار الفائدة، لدعم الذهب“.

يميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22 دولارا للأوقية لكنها تتجه نحو تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي.

وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 942.50 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في شهر. وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1814.74 دولار.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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