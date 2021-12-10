نيكي يغلق منخفضا لكنه يحقق أول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع

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طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية يوم الجمعة بفعل انخفاض أسهم التكنولوجيا والحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية لكنها سجلت أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا على وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأغلق نيكي منخفضا واحدا بالمئة مسجلا 28437.77 نقطة لكنه ارتفع 1.46 في المئة خلال الأسبوع في أول مكاسب يحققها في ثلاثة أسابيع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77 بالمئة إلى 1975.48 لكنه ارتفع 0.9 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس إدارة الأصول "تأثرت أسهم التكنولوجيا والنمو بانخفاض ناسداك عند الإغلاق الليلة الماضية".

وأغلقت وول ستريت على انخفاض خلال الليل إذ جنى المستثمرون بعض الأرباح بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق فنزلت أسهم أدفانتست وطوكيو إليكترون 1.75 بالمئة و1.26 بالمئة على التوالي.

وانخفض سهم تيرومو لصناعة المعدات الطبية 2.28 بالمئة، وخسر سهم بانداي نامكو هولدنجز لصناعة الألعاب 2.93 بالمئة.

وعلى الجانب الأخر ارتفع سهم هيتاشي 2.17 بالمئة وسط تقرير بأن المجموعة تدرس بيع حصتها في هيتاشي للنقل. وصعد سهم هيتاشي للنقل 7.69 بالمئة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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