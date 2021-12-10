الدولار يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية واستقرار اليوان

أخبار اليابان





لندن (رويترز) - ارتفع الدولار يوم الجمعة مع استعداد المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم، والتي قد تعزز الرهان على رفع أسعار الفائدة في العام القادم، بينما استقر اليوان الصيني بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة.

وتراجع اليورو 0.4 بالمئة يوم الخميس وخسر اليوم 0.2 بالمئة في منتصف التعاملات الأوروبية ليجري تداوله عند 1.1269 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في 2021 البالغ 1.1186 دولار. ويُنظر إلى العملة الأوروبية الموحدة باعتبارها عرضة للتأثر برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، خاصة إذا تأخر رفعها في أوروبا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 96.412، ويتجه إلى تسجيل سابع مكاسب أسبوعية على التوالي قبيل صدور البيانات.

وإذا بلغ التضخم في الولايات المتحدة مستوى التوقعات في مسح أجرته رويترز عند 6.8 بالمئة، فستكون تلك أعلى قراءة منذ عام 1982، وأي زيادة على هذا ستُفسر على أنها تعزز المبررات أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.

ومن المقرر أيضا صدور بيانات ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الجمعة، وإذا تحسنت فقد تنذر بزيادة ضغوط الأسعار في الفترة القادمة.

وتُقعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان جميعا الأسبوع القادم.

كان اليوان الصيني قد تراجع يوم الخميس بعدما رفع بنك الشعب الصيني المركزي الاحتياطي الإلزامي من العملات الصعبة للمرة الثانية منذ يونيو حزيران، وتعرضت العملة لمزيد من الضغوط بعدما حدد البنك نقطة الوسط المرجعية لنطاق التداول عند مستوى أقل من المتوقع.

وفي الأسواق الخارجية، جرى تداول اليوان عند 6.3735 يوان للدولار. وكانت العملة الصينية قد ارتفعت هذا الأسبوع إلى 6.33 مقابل الدولار، أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2018 قبل أن تهبط بشدة أمس الخميس.

وتراجع الين الياباني 0.3 أمام العملة الأمريكية إلى 113.76 ين للدولار.

ونزل الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3197 دولار بعد بيانات مخيبة للآمال بشأن الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر تشرين الأول، لتتجه العملة البريطانية مجددا صوب أدنى مستوى في 2021 والذي سجلته هذا الأسبوع عند 1.3161 دولار.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html