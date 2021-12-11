مجموعة السبع تسعى إلى موقف موحد ضد روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية

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ليفربول (إنجلترا) (رويترز) - سعت أغنى الدول الديمقراطية في العالم يوم السبت إلى تشكيل جبهة موحدة ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا وذلك عندما استضافت بريطانيا اجتماعا لوزراء خارجيتها في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا.

ويأتي اجتماع مجموعة السبع، الذي يحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراؤه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا، وسط قلق دولي من أن تغزو روسيا أوكرانيا. وتنفي روسيا اعتزامها شن أي هجوم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الوزيرة ليز تروس وبلينكن عقدا اجتماعا مساء الجمعة قبل المناقشات الرسمية وعبرا عن عميق القلق إزاء الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخارجية أن أي توغل تقوم به روسيا في الأراضي الأوكرانية "سيكون خطأ استراتيجيا وستكون العواقب بسببه وخيمة".

(تغطية صحفية وليام جيمس وحميرة باموق وألكسندر راتز - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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