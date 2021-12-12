اليابان وأمريكا تتفقان على تعزيز التحالف وسط مناخ أمني أصعب

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال مسؤول حكومي ياباني إن وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتفقا يوم السبت على الحاجة إلى تعزيز تحالف بلديهما وسط مناخ أمني أصعب في المنطقة.

وأجرى الوزيران محادثات على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في مدينة ليفربول بإنجلترا.

وقال المسؤول في إفادة لوسائل الإعلام "اتفق الوزيران، في ضوء المناخ الأمني الذي يزداد خطورة بالمنطقة، على أنه لا غنى عن تعزيز قدرات التحالف الياباني الأمريكي فيما يتعلق بالردع والرد".

وفي مواجهة التعزيزات العسكرية للصين وبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إنه يعتزم تعزيز موقف بلاده الدفاعي جذريا من خلال النظر في خيارات تشمل اكتساب القدرة على ضرب قواعد العدو.

وقال المسؤول الحكومي الياباني إن الوزيرين لم يناقشا المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية في بكين.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html