حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 268.82 مليون والوفيات 5 ملايين و594402

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من‭ 268.82 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و594402.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 799548 49915629

الهند 475128 34682736

البرازيل 616691 22184824

المملكة المتحدة 146255 10719165

روسيا 585349 9956679

تركيا 78743 8999706

فرنسا 120168 8105785

ألمانيا 105177 6443830

إيران 130603 6150843

الأرجنتين 116748 5354440

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 23959 2087247

41 ‬‬‬‬- الأردن 11917 1003428

45 - المغرب 14795 951267

49 - الإمارات 2151 742641

50 ‬- تونس 25416 719006

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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