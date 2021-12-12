حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 268.82 مليون والوفيات 5 ملايين و594402
أخبار اليابان
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 268.82 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و594402.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 799548 49915629
الهند 475128 34682736
البرازيل 616691 22184824
المملكة المتحدة 146255 10719165
روسيا 585349 9956679
تركيا 78743 8999706
فرنسا 120168 8105785
ألمانيا 105177 6443830
إيران 130603 6150843
الأرجنتين 116748 5354440
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 23959 2087247
41 - الأردن 11917 1003428
45 - المغرب 14795 951267
49 - الإمارات 2151 742641
50 - تونس 25416 719006
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html