إعلام: زلزال بقوة خمس درجات يهز شرق العاصمة اليابانية طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية خمس درجات هز شرق اليابان يوم الأحد.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو. وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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