أمريكا وأستراليا واليابان تمول مد كابل في المحيط الهادي

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كانبيرا (رويترز) - قالت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان يوم الأحد إنها ستمول بشكل مشترك بناء كابل تحت البحر لتعزيز الوصول إلى الإنترنت في ثلاث دول صغيرة في المحيط الهادي، حيث يسعى الحلفاء الغربيون لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

وقال الحلفاء الغربيون الثلاثة إنهم سيطورون الكابل لزيادة سرعة الانترنت في ناورو وكيريباتي وميكرونيزيا.

وقال بيان مشترك من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا "هذا سيدعم النمو الاقتصادي المتزايد، ويدفع فرص التنمية، ويساعد على تحسين مستويات المعيشة مع تعافي المنطقة من الآثار الشديدة لكوفيد-19".

لم يحدد الحلفاء الثلاثة تكلفة المشروع.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها في منطقة المحيطين الهندي والهادي بقلق من أن الكابلات التي وضعتها الصين يمكن أن تعرض الأمن الإقليمي للخطر. ونفت بكين أي نية لاستخدام كابلات الألياف الضوئية التجارية للتجسس.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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