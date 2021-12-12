تراس: مجموعة السبع قلقة من سياسات الصين الاقتصادية ”الإجبارية“

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ليفربول (إنجلترا) (رويترز) - قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يوم الأحد إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قلقة من السياسات الاقتصادية ”الإجبارية“ التي تتبعها الصين.

وأضافت في مؤتمر صحفي للمجموعة بمدينة ليفربول الإنجليزية ”كنا واضحون في هذا الاجتماع في العطلة الأسبوعية أننا نشعر بقلق بخصوص سياسات الصين الاقتصادية الإجبارية“.

وتابعت تراس ”ما نريد فعله هو بناء القدرة الاستثمارية والقدرة التجارية الاقتصادية لديمقراطيات متشابهة التفكير ومُحبة للحرية“.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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