حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 269.34 مليون والوفيات 5 ملايين و600057
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 269.34 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و600057.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 799981 49970570
الهند 475434 34690510
البرازيل 616744 22188179
المملكة المتحدة 146387 10771444
روسيا 586520 9986967
تركيا 78934 9018961
فرنسا 120383 8214844
ألمانيا 105177 6443830
إيران 130661 6152524
الأرجنتين 116760 5356885
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 23965 2087497
41 - الأردن 11941 1006136
45 - المغرب 14796 951380
49 - الإمارات 2151 742719
50 - تونس 25427 719434
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
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