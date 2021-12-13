حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 269.34 مليون والوفيات 5 ملايين و600057

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من‭ 269.34 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و600057.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 799981 49970570

الهند 475434 34690510

البرازيل 616744 22188179

المملكة المتحدة 146387 10771444

روسيا 586520 9986967

تركيا 78934 9018961

فرنسا 120383 8214844

ألمانيا 105177 6443830

إيران 130661 6152524

الأرجنتين 116760 5356885

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 23965 2087497

41 ‬‬‬‬- الأردن 11941 1006136

45 - المغرب 14796 951380

49 - الإمارات 2151 742719

50 ‬- تونس 25427 719434

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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