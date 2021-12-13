النفط يرتفع نتيجة التفاؤل بأن يكون تأثير أوميكرون محدودا على الطلب على الوقود

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طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا أو0.7 في المئة إلى 75.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها واحد في المئة يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي 69 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 72.36 دولارا للبرميل بعد أن حقق زيادة واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع. واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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