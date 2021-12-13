المهاجم إلكسون المولود في البرازيل سيواصل اللعب مع الصين رغم الرحيل عن قوانغتشو

أخبار اليابان





من مايكل تشيرش

هونج كونج (رويترز) - سيستمر المهاجم إلكسون المولود في البرازيل في الدفاع عن ألوان منتخب الصين لكرة القدم رغم قراره الرحيل عن نادي قوانغتشو والعودة إلى أمريكا الجنوبية.

وأكد إلكسون رحيله عن قوانغتشو بطل الصين ثماني مرات حيث يواجه النادي صعوبات مالية.

وفاز المهاجم بأربعة ألقاب للدوري الصيني الممتاز ولقبين لدوري أبطال آسيا مع قوانغتشو كما فاز بلقب الدوري الصيني خلال وجوده مع شنغهاي سيبج.

وقال إلكسون البالغ عمره 32 عاما، والذي أصبح في 2019 أول لاعب لا ينحدر من أصول صينية يتم اختياره ضمن تشكيلة المنتخب الوطني، على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" إنه سيكون جاهزا لخوض مباريات قادمة في تصفيات كأس العالم.

وأضاف "أصبحت مواطنا صينيا وستظل هذه البلاد في قلبي.

"أنا جاهز في أي وقت يحتاجني فيه المنتخب الوطني وأتعهد ببذل كل جهدي من أجل الفريق والقتال مع زملائي حتى آخر رمق".

وتوجه إلكسون بالشكر أيضا إلى مشجعي قوانغتشو.

وأضاف "ستبقى مشاهد تشجيع الجماهير لي مع كل هدف عالقة في ذهني ما حييت.

"أشكر النادي على ثقته وأشكر الجميع على الدعم والمساندة التي جعلتني أصل لما أنا عليه الآن".

وستواجه الصين منافستها اليابان في 27 يناير كانون الثاني في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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