أسهم اليابان ترتفع مع صعود وول ستريت قبيل اجتماعات البنك المركزي

أخبار اليابان





طوكيو - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الاثنين متبعة خطى الأسهم الأمريكية وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.71 في المئة إلى 28640.49 نقطة في‭‭ ‬‬ أول مكاسب له في ثلاث جلسات حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المئة ليغلق عند 1978.13 نقطة.

وكان مؤشر ستاندرد اند بورز الأمريكي قد أغلق على ارتفاع قياسي يوم الجمعة على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يعزز من فرص تشديد السياسة النقدية.

وبدا أن المستثمرين على ثقة في قدرة الأسواق على تحمل ما قد تأتي به اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع بما في ذلك الإنهاء المبكر المحتمل لسياسة التحفيز الأمريكية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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