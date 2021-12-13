أسهم أوروبا ترتفع قبيل أسبوع اجتماعات البنوك المركزية

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(رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية بعض الشيء يوم الاثنين مدعومة بأسهم القطاعات سريعة التأثر بالأحداث الاقتصادية قبيل إعلان بعض البنوك المركزية على مستوى العالم قراراتها بشأن السياسات النقدية والتي قد يكون من بينها إنهاء سياسة التحفيز الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 476.88 نقطة بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش. وتبعت الأسهم الآسيوية خطى الأسهم الأمريكية فحققت مكاسب بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متمشية مع التوقعات.

وينصب اهتمام المستثمرين على قرارات السياسات النقدية المنتظرة من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك انجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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