فيرمالين يغادر فيسل كوبي بعد انتهاء عقده

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلن نادي فيسل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم يوم الاثنين أن توماس فيرمالين مدافع منتخب بلجيكا ترك الفريق بعد انتهاء عقده.

ووقع فيرمالين عقدا لعامين ونصف العام مع الفريق الياباني في 2019 بعد الرحيل عن برشلونة وساعد فيسل كوبي على الفوز بكأس الامبراطور في ذلك العام وهو أول لقب محلي يحققه النادي.

وكان اللاعب البالغ عمره 36 عاما ضمن التشكيلة التي بلغت الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2020 واحتلت المركز الثالث في الدوري الياباني لتتأهل للبطولة القارية العام المقبل.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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