بورصة وول ستريت تغلق منخفضة، والمستثمرون يركزون على أوميكرون واجتماع مجلس الاحتياطي

أخبار اليابان





(رويترز) - أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة يوم الاثنين بفعل خسائر لأسهم شركات الطيران بينما يساور المستثمرون القلق بشأن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وهبطت الأسهم المرتبطة بالسفر بعد تقارير بأن المتحور السريع الانتشار أصبح يشكل حوالي 40 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19 في لندن والإعلان عن حالة وفاة واحدة على الأقل في المملكة المتحدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.89 بالمئة إلى 35651.61 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 0.91 بالمئة ليغلق عند 4669.15 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 1.39 بالمئة إلى 15413.28 نقطة.

ورغم انخفاضه يوم الاثنين، فإن ستاندر اند بورز 500 ما زال مرتفعا حوالي 24 بالمئة عن مستواه في بداية العام.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html