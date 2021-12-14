الدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوع

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طوكيو (رويترز) - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة يوم الثلاثاء مدعوما من توقعات لتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه هذا الأسبوع والطلب على الملاذات وسط ضبابية مستمرة بشأن السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.64 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 96.464 للمرة الأولى منذ السابع من ديسمبر كانون الأول قبل أن يسجل 96.404 نقطة.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي أنه سينهي برنامج شراء السندات التحفيزي في وقت أقرب مما أشار سابقا.

وهبط اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1278 دولار بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.12605 ليل الإثنين.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة مسجلا 1.32035 دولار، ليتحرك من جديد نحو أدنى مستوى في عام البالغ 1.31615 الذي سجله الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مسجلا 113.565 ين.

وهبط الدولار الأسترالي 0.39 بالمئة مسجلا في أحدث تداول 0.71060 دولار.

وارتفعت عملة بتكوين المشفرة 0.49 بالمئة إلى 46957.11 دولار، مرتفعة من المستوى المتدني الذي سجلته يوم الاثنين عند 45750 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول عندما هبطت إلى ما دون 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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