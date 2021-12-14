أسهم اليابان تتراجع متأثرة بانتشار أوميكرون وقرار وشيك للمركزي الأمريكي

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق يوم الثلاثاء مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة قبيل اجتماعات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وغيره من البنوك المركزية في حين أثر انتشار المتحور أوميكرون على شهية المخاطرة في أنحاء العالم.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.73 بالمئة عند 28432.64 نقطة في حين تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة ونزل 0.22 بالمئة ليغلق عند 1973.81 نقطة.

ومن المتوقع أن يلوح المركزي الأمريكي يوم الأربعاء بتقليص أسرع لمشتريات الأصول، في حين يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعات أيضا لمناقشة إعادة السياسات النقدية إلى طبيعتها.

وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر إذ نزل سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس 2.72 بالمئة في حين انخفض سهم طوكيو إلكترون 1.83 بالمئة ودايكين إندستريز المصنعة لمكيفات الهواء 1.24 بالمئة.

وتضررت الأسهم المرتبطة بالسفر بعد أنباء أشارت إلى أن المتحور أوميكرون سريع الانتشار من فيروس كورونا يشكل نحو 40 بالمئة من الإصابات في لندن، فضلا عن وفاة شخص واحد على الأقل جراء الإصابة به بالمملكة المتحدة.

وتراجعت مؤشرات قطاعات شركات الطيران والسكك الحديدية الفرعية وانخفض سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.82 بالمئة ونزل سهم سكك حديد وسط اليابان 1.38 بالمئة.

وعلى النقيض صعد مؤشر قطاع التأمين 1.57 بالمئة وكان الأفضل أداء بين المؤشرات، أعقبه قطاع شركات صناعة الأدوية الذي زاد 0.97 بالمئة.

كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات وقطعها، وعوض سهم تويوتا موتور خسائر الجلسة السابقة وقفز 2.15 بالمئة في حين ارتفع سهم هوندا موتور 0.6 بالمئة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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