شركات التعدين ترفع أسهم أوروبا وتركيز ينصب على اجتماعات البنوك المركزية

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(رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية بعض الشيء يوم الثلاثاء عن أدنى مستوياتها في أسبوع مع تركيز المستثمرين على اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش. وقادت الارتفاعات المبكرة أسهم شركات التعدين والكيماويات والأغذية والمشروبات.

ومن المتوقع أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى تراجع سريع عن شراء الأصول في ختام اجتماعاته التي تستمر يومين حتى يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يعقد المركزي الأوروبي والمركزي البريطاني والمركزي الياباني اجتماعات كذلك خلال هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسات النقدية في 2022.

وتضررت الأسهم الأوروبية والأمريكية يوم الاثنين بعد أن توفي شخص واحد على الأقل بعد إصابته بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا لتسجل بريطانيا أول حالة وفاة مرتبطة بذلك المتحور في العالم.

لكن أسهم شركات التعدين ارتفعت 1.4 بالمئة مدعومة بارتفاع أسعار الألومنيوم مما دعم السوق بشكل عام.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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