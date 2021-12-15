دجاج كنتاكي يقضي على طوابير الانتظار للحفاظ على عادات الاحتفال بعيد الميلاد في اليابان

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قبل حلول أعياد الميلاد يمكنك أن ترى طوابير طويلة من الزبائن أمام فروع مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن في كل مكان في اليابان، والذي أصبح بدوره مشهدًا مؤلوفًا كل عام في بلاد الشمس، لكن قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا، أثرت على تلك العادة اليابانية.

هذا العام حث كنتاكي اليابان العملاء على القيام بطلباتهم عبر الإنترنت ثم شراء الدجاج في وقت محدد، بدلاً من الوقوف في طوابير الانتظار التقليدية.

تعد الفترة التي تسبق عيد الميلاد أكبر أسبوع مبيعات للشركة وتأمل أن تساعد هذه الخطوة في الحفاظ على تلك الإيرادات، التي انخفضت العام الماضي من مستوى قياسي، وتتيح للعملاء الحفاظ على تقليد يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

في حين أن حوالي 1٪ فقط من سكان اليابان هم من المسيحيين، فقد تم تبني الجوانب التجارية للعطلة.

كما هو معروف فإن اليابان ليست دولة مسيحية ودجاجة عيد الميلاد، التي تعد أفضل شيء يمكن أن تجده في عيد الميلاد باليابان بعد الديك الرومي، والذي هو نفسه غير موجود في اليابان، أصبحت الوجبة القياسية للمناسبات والأيام الكبيرة. وكل ذلك بفضل حملة تسويقية ناجحة بشكل لا يصدق بعنوان: ”كوريسوماسو ني وا كنتاككي!“، أي (كنتاكي لعيد الميلاد!)، يرجع تاريخها إلى عام 1974.

حملة إعلانية بسيطة كان لها تأثير كبير على مبيعات الدجاج المقلي خلال عطلة عيد الميلاد في اليابان، وهي ”واحدة من أنجح الحملات“ حسب فاينانشيال تايمز، التي كرست بالفعل مقالة في العام 2010 للظاهرة الموضة هذه، والتي قالت فيها:

”تشتهر اليابان باقتباس المنتجات والأفكار من الخارج وتكييفها مع أذواق السوق المحلية، وعيد الميلاد ليس استثناءً، فهو في اليابان فرصة تجارية وليس مناسبة دينية للغاية، حيث يتم إنفاق الكثير من المال كل عام على الزخارف والعشاء والهدايا. يمكن القول إن كنتاكي فرايد تشيكن هي أكبر مستفيد في اليابان في عيد الميلاد، ويعود الفضل في جزء منه إلى حملتها الإعلانية“.

في ذلك الوقت، ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، طلب ممثل من مدرسة تبشيرية مسيحية الدجاج لأنه لم يستطع العثور على ديك رومي في طوكيو. عندها اقترح الموظف تحويل هذا الجنون المفاجئ إلى حملة إعلانية. منذ ذلك الحين، وكل عام، ترتفع مبيعات الدجاج في عيد الميلاد.

قامت سلسلة كنتاكي في بداية العرض هذا العام حوافز وأسعار مخفضة للطلبات المبكرة من الزبائن.

وقال المتحدث باسم الشركة تيتسويا نوغوتشي: ”كإجراء مضاد للعدوى، فإننا نفصل التحفظ لمحاولة الحد قدر الإمكان من الأوقات التي يتجمع فيها الناس معًا“.

يبدو أن العملاء قد تبنوا التغيير، حتى أنهم رأوا أن إجراء الحجوزات المسبقة هو علامة على النضج.

وكتب رايز إيتو، وهو موسيقي يبلغ من العمر 24 عامًا من طوكيو، على تويتر: ”لقد قمت بالحجز في كنتاكي أمس، لذا لا أعتقد أنني سأضطر إلى الركض بحثًا عن الدجاج في عيد الميلاد هذا العام“. ”لقد كبرت منذ العام الماضي!“

وصلت مبيعات كنتاكي اليابان في عيد الميلاد في عام 2019 إلى 7.1 مليار ين (62.5 مليون دولار)، وفقًا لبيت الأبحاث Shared Research، لكن الإيرادات تراجعت في عام 2020 إلى 6.9 مليار ين، وسط فرض إجراءات التباعد الاجتماعي وموجة من حالات عدوى كورونا.

منذ بدء العرض الترويجي، قدمت الشركة لوحات تذكارية وتماثيل لمؤسس كنتاكي العقيد هارلاند ساندرز الذي كان يرتدي زي سانتا كلوز.

دخلت شركات أخرى في تقليد الدجاج، حيث تقدم سلاسل المتاجر الصغيرة ”الكومبيني“ أطباق العطلات الخاصة بهم.

قال إريك سي راث، الأستاذ بجامعة كانساس والذي يبحث في هذا الموضوع، إن دخول كنتاكي فرايد تشيكن إلى السوق في اليابان في أوائل السبعينيات، ودفعها في عيد الميلاد، كان في توقيت دقيق مع تحول في ثقافة الطعام في البلاد.

وقال: ”أصبح تناول الطعام في الخارج أكثر تواتراً للعائلات والشباب، وخاصة الشابات“.

(الدولار = 113.6000 ين)



صورة لمطعم كنتاكي في طوكيو، اليابان، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



رجل يرتدي قناعًا واقيًا يمر أمام أحد فروع كنتاكي في طوكيو، اليابان، 14 ديسمبر/ كانون الأول، 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.