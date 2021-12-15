نيكي يغلق مستقرا قبل نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

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طوكيو - أغلق مؤشر نيكي الياباني على استقرار يوم الأربعاء في أعقاب تعاملات حذرة قبل صدور قرار حاسم لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة النقدية حيث من المتوقع أن يميل إلى تقليص مشتريات الأصول بوتيرة أسرع.

واستقر مؤشر نيكي عند 28459.72 نقطة فيما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 0.52 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون أن تتبنى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأمريكية سياسة أكثر تحفظا في ختام اجتماعها الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم، ما من شأنه أن يسرع من وتيرة خفض حوافز شراء السندات ويمهد الطريق ربما إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وجاءت تويوتا في المركز الثاني للأسهم الأفضل أداء بين 30 سهما أساسيا على توبكس، لتغلق على ارتفاع 3.59 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها ستلتزم بضخ حوالي 70 مليار دولار للتحول إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

وأدى الإعلان إلى رفع أسهم شركات المجموعة، حيث قفزت شركتا تويوتا تسوشو ودنسو 5.83 بالمئة و4.24 بالمئة على التوالي.

وكان مؤشر معدات النقل الفرعي هو القطاع الأفضل أداء على توبكس حيث صعد 2.47 بالمئة.

وارتفع بنك شينسي 7.75 بالمئة في أكبر تحرك على مؤشر نيكي بعد أن قالت شركة إس.بي.آي التي قد تستحوذ عليه إنها ستحدد موعدا لاحقا لمؤتمر صحفي لرئيسها بسبب "حالة طارئة" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتسبب انخفاض أسهم قطاع النقل البحري 2.99 بالمئة في جعلها الأسوأ أداء بفارق كبير.

وكان سهم كاواساكي كيسن للشحن أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر نيكي بانخفاض بنسبة 7.14 بالمئة.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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