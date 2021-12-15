تويوتا تقول إنها ستنتج عددا قياسيا يبلغ 800 ألف سيارة في يناير

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت تويوتا موتور يوم الأربعاء إنها تعتزم إنتاج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في شهر يناير كانون الثاني، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر، فيما تكثف جهودها لتعويض توقف الإنتاج بسبب نقص قطع الغيار.

وقالت الشركة في بيان "سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى تسعة ملايين وحدة" للعام المنتهي في 31 مارس آذار.

وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير كانون الثاني زيادة بواقع 60 ألف سيارة مقارنة بالعام السابق.

تأثرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج بنقص قطع الغيار التي تنتجها مصانع في ماليزيا وفيتنام بسبب جائحة كورونا.

وذكرت الشركة هذا الأسبوع إن هذا النقص يجبرها على وقف بعض عمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر كانون الأول، مما يعني خسارة إنتاج 14000 سيارة في الشهر.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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