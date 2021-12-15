الذهب يستقر مع ترقب السوق لنتائج اجتماع المركزي الأمريكي

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(رويترز) - تأرجحت أسعار الذهب داخل نطاق محدود يوم الأربعاء بعد انخفاضها الحاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن وتيرة تقليص إجراءات التحفيز التي اتخذها في مواجهة جائحة كوفيد-19.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1767.71 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0725 بتوقيت جرينتش وكان قد اقترب من أدنى مستوياته في أسبوعين مسجلا 1766 دولارا في وقت سابق يوم الأربعاء بعد أن تراجع بنسبة واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1767.80 دولار.

ويرقب المتعاملون عن كثب مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة ما إذا كان سيسرع من وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات أو سيعدل توقعاته لموعد رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 913.58 دولار. ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1603.33 دولار.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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