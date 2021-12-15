الدولار مستقر والأنظار على المركزي الأمريكي

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لندن (رويترز) - استقر الدولار يوم الأربعاء فيما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيعزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وسيصدر بيان بشأن سياسات المجلس وتوقعاته الاقتصادية في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

يأتي اجتماع مجلس الاحتياطي في الوقت الذي يتسبب فيه الانتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في مخاوف من خروج الانتعاش الاقتصادي عن مساره.

لكن توقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية أبقت على قوة الدولار خلال الأسابيع الماضية فلم يشهد حركة تذكر منذ أن بلغ 96.938 الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020.

وكانت تحركات الدولار محدودة بينما يترقب المستثمرون نتائج الاجتماع. واستقر في الجلسة الآسيوية قبل أن يتراجع 0.1 بالمئة مع فتح الأسواق الأوروبية مسجلا 96.445.

ومقابل الين الياباني زادت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 113.7.

وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.127 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ يتوقع أن يؤكد المسؤولون أن برنامج شراء السندات الذي أطلقه البنك لمكافحة تأثير فيروس كورونا سينتهي في مارس آذار المقبل.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة أمام الدولار بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم البريطاني قفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الساعة 0853 بتوقيت جرينتش، ارتفع الإسترليني 0.4 بالمئة مسجلا 1.3278 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس بسبب انتشار المتحور أوميكرون في بريطانيا.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.71335 دولار. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6756 دولار.

ولم تشهد عملة بتكوين المشفرة تغيرا يذكر مسجلة 48509.9 دولار، مبتعدا كثيرا عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار الذي بلغته في أول نوفمبر تشرين الثاني.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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