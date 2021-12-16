انخفاض معظم بورصات الخليج بانتظار قرارات بنوك مركزية ومخاوف أوميكرون

أخبار اليابان





من عتيق شريف

(رويترز) - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض يوم الأربعاء بسبب مخاوف من متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون بينما ينتظر المستثمرون حول العالم خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لتقليص مشتريات الأصول والبدء بزيادة أسعار الفائدة.

وسيحدد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الاتجاه العام لسياسات البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان عندما تجتمع هذا الأسبوع وسيزيد من الضغط من أجل مزيد من التشديد للسياسة النقدية في الأسواق الناشئة.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن المخاوف بشأن المتحور أوميكرون تؤثر على شهية المستثمرين للمخاطرة بعد اعتبار اللقاحات الحالية أقل فعالية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط 0.3 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة، منهيا سلسلة من المكاسب استمرت عشر جلسات بعد الإعلان عن طروحات عامة أولية مرتقبة.

وأعلنت حكومة دبي الشهر الماضي عن خطط لإدراج عشر شركات مدعومة من الدولة في السوق المالي في إطار خطط لإنعاش النشاط بالبورصة المحلية.

وتهدف خطط الإدراج إلى جعل دبي سوقا أكثر تنافسية مع بورصات أكبر في المنطقة، مثل السعودية وأبوظبي، التي تشهد إدراجات أكبر وسيولة قوية.

وانخفض سهما بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني 1.1 بالمئة لكل منهما.

وزاد سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة 0.6 بالمئة بعد أن تلقت عرض استحواذ من شركة دبي للاستثمار، في صفقة قدرتها بنحو 468 مليون درهم (127.43 مليون دولار).

ونزل المؤشر القياسي للأسهم في قطر 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض قدره 2.3 بالمئة في سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر.

وصعد المؤشر السعودي 1.1 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.6 بالمئة لسهم مصرف الراجحي وقفزة اثنين بالمئة لسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة.

السعودية.. ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 11143 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8819 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.7 بالمئة إلى 3255 نقطة.

قطر.. خسر المؤشر 0.7 بالمئة 11642 نقطة.

مصر.. استقر المؤشر عند 11622 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1782 نقطة.

عُمان.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4021 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.6 بالمئة إلى 7568 نقطة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

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