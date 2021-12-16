وزير الصحة البريطاني: أوميكرون مسؤول عن 60% من إصابات كوفيد-19 في لندن

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لندن (رويترز) - قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد يوم الأربعاء إن متحور أوميكرون لفيروس كورونا مسؤول الآن عن نحو 60 في المئة من الإصابات بكوفيد-19 في لندن.

أضاف جاويد لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) حين سُئل إن كانت الحكومة تعتزم تشديد قواعدها لإبطاء تفشي المرض ”لا أحد يرغب في فرض أي قيود أخرى. في نفس الوقت الناس يرغبون في أن يكونوا آمنين على أنفسهم وعلى عائلاتهم وأصدقائهم“.

وسجلت المملكة المتحدة في وقت سابق يوم الأربعاء أكبر عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الجائحة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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