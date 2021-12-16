كوريا الجنوبية تعيد فرض قواعد التباعد الاجتماعي مع ارتفاع إصابات كورونا

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سول (رويترز) - قالت كوريا الجنوبية يوم الخميس إنها ستعيد فرض قواعد التباعد الاجتماعي، بعد شهر ونصف من رفعها ضمن سياسة ”التعايش مع كوفيد-19“، في الوقت الذي تهدد فيه زيادة الإصابات الجديدة والحالات الخطيرة بإرباك النظام الصحي في البلاد.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم إن القيود ستعود بدءا من الثاني من يناير كانون الثاني، وتقصر التجمعات على أربعة أشخاص على الأكثر- بشرط تلقيهم التطعيمات- وتلزم المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية بالإغلاق في التاسعة مساء، ودور السينما ومقاهي الانترنت في العاشرة مساء.

ويُسمح لمن لم يحصلوا على التطعيمات بتناول الأطعمة في المطاعم منفردين، أو من خلال خدمات التوصيل.

تأتي تلك الإجراءات بعد يوم من تسجيل كوريا الجنوبية زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا اليومية، مع استمرار ارتفاع العدوى بين من حصلوا على التطعيمات وزيادة الإصابات الخطيرة.

وحصل أكثر من 94 في المئة من البالغين في كوريا الجنوبية على تطعيم كامل، لكن عدد الحالات الجديدة قفز بنحو خمسة أمثاله كما زاد عدد الإصابات الجديدة إلى ثلاثة أمثاله منذ تخفيف القواعد الشهر الماضي، فيما زاد الضغط على النظام الصحي في البلاد.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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