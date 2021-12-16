حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 271.58 مليون والوفيات 5 ملايين و624572

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من‭ 271.58 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و624572.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 803203 50316762

الهند 476135 34710628

البرازيل 617121 22195775

المملكة المتحدة 146791 11010286

روسيا 591060 10103160

تركيا 79661 9097062

فرنسا 120832 8334133

ألمانيا 106910 6635198

إيران 130883 6162954

إسبانيا 88619 5393268

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24017 2089259

41 ‬‬‬‬- الأردن 12078 1024032

45 - المغرب 14798 951984

49 - الإمارات 2151 743152

50 ‬- تونس 25445 720143

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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