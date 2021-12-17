توشيبا تتعهد بتصحيح اعتمادها المفرط على الحكومة

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شعار توشيبا في اجتماعها العام السنوي في طوكيو، اليابان، 25 يونيو/ حزيران، 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - تعهدت شركة توشيبا يوم الخميس بتصحيح اعتمادها المفرط على السلطات الإدارية بعد أن أظهر تحقيق أنها تواطأت مع وزارة التجارة اليابانية للضغط على المساهمين في الخارج.

خلص تقرير بتكليف من المساهمين في يونيو/ حزيران إلى أن الشركة تواطأت مع الوزارة لمنع المستثمرين الأجانب من اكتساب نفوذ في اجتماع المساهمين العام الماضي.

على وجه التحديد قالت توشيبا إنها ستحتفظ بسجلات الاتصال بين مسؤوليها التنفيذيين وكبار المسؤولين الحكوميين وتسمح للجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بمشاهدة هذه السجلات بانتظام.

وقالت المجموعة الصناعية اليابانية أيضًا إنها ستبذل جهودًا لفهم المساهمين ”دون ترسيخ وجهة نظر أحادية الجانب بشأن صناديق الاستثمار الأجنبية ودون التقيد بالتحيز والأحكام المسبقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)