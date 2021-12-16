نيكي يسجل أكبر مكاسبه في 7 أسابيع بعد اجتماع مجلس الاحتياطي

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قفز المؤشر نيكي القياسي يوم الخميس ليسجل أكبر مكاسبه في نحو سبعة أسابيع بعد أن جاء قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن إنهاء مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة متمشيا مع توقعات المستثمرين.

وزاد نيكي 2.13 في المئة إلى 29066.32 نقطة وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ الأول من نوفمبر تشرين الثاني، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46 في المئة إلى 2013.08 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير الليلة الماضية بعد أن قال البنك المركزي إنه سينهي إجراءات التحفيز التي اتخذها بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس آذار ويبدأ في رفع أسعار الفائدة ربما ثلاث مرات خلال العام المقبل.

وتدعمت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في اليابان بارتفاع بنسبة 3.7 بالمئة سجله مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات. فارتفع سهم طوكيو إلكترون 3.11 بالمئة وسهم أدفانتست 5.37 بالمئة.

وزاد سهم كانون 6.52 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لتوزيعات الأرباح السنوية.

ومن ناحية أخرى هبط سهم بنك شينسي 7.15 بالمئة في عملية جني أرباح بعد ارتفاعه الكبير في الجلسة السابقة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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