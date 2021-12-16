اليابان تسجل إصابات بمتحور أوميكرون وتبقيها على حدودها

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال كبير المتحدثين باسم الحكومة‭‭‭‭ ‬‬‬‬اليابانية يوم الخميس إنه تم اكتشاف حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا أوميكرون لمسافر وصل إلى اليابان الأسبوع الماضي أثناء تواجده بالحجر الصحي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي يعقد بشكل دوري "نعتقد أنه تم الكشف حتى الآن عن الحالات المؤكدة إصابتها بمتحور أوميكرون في اليابان بواسطة تدابير المراقبة الحدودية وتم اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل معها".

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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