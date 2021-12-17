الاتحاد الدولي للتنس يختار ديوكوفيتش وبارتي الأفضل في 2021

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(رويترز) - أعلن الاتحاد الدولي للتنس يوم الخميس تتويج نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بجائزة "بطل العالم 2021" للمرة السابعة في تاريخه وهو رقم قياسي بينما نالت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا على السيدات الجائزة للمرة الثانية.

وأنهى ديوكوفيتش العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة السابعة وهو رقم قياسي. وفاز اللاعب الصربي باستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون بينما أخفق في نيل الميدالية الذهبية الأولمبية وكذلك في الفوز بأمريكا المفتوحة في سعيه لحصد جميع الألقاب الكبرى في عام ميلادي واحد.

وكان ديوكوفيتش يتساوى مع الأسطورة الأمريكي بيت سامبراس في عدد مرات الفوز بجائزة الاتحاد الدولي للتنس برصيد ستة ألقاب لكل منهما.

وانطلقت النسخة الأولى من هذه الجائزة في 1978.

وكانت بارتي، التي فازت بأول ألقابها في ويمبلدون هذا العام إضافة إلى برونزية أولمبياد طوكيو في الزوجي المختلط، نالت هذه الجائزة في 2019.

وقال ديوكوفيتش "أشعر بالفخر الكبير للتتويج بهذه الجائزة للمرة السابعة بعد هذا العام الرائع لي ولفريقي المعاون وأسرتي.

"السعادة لا تسعني بالنتائج التي حققتها وأيضا بفرصة تمثيل الفريق الوطني الصربي".

ويتساوى ديوكوفيتش مع رفائيل نادال وروجر فيدرر برصيد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ويمكنه الانفراد بالرقم القياسي إذا فاز باستراليا المفتوحة الشهر المقبل وهي بطولة فاز بلقبها تسع مرات وهو رقم قياسي.

وفاز الثنائي الكرواتي نيكولا ميكيتش وماتي بافيتش بجائزة أفضل زوجي للرجال بعد الفوز بتسعة ألقاب هذا الموسم بينما فاز الثنائي باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا بجائزة أفضل زوجي سيدات للمرة الثانية.

وقال بافيتش "كان عاما رائعا .. ويمبلدون والألعاب الأولمبية وتسعة ألقاب وصدارة التصنيف في الزوجي والآن أول ثنائي كرواتي في التاريخ يحصل على جائزة الاتحاد الدولي للتنس".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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