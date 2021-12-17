حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 271.93 مليون والوفيات 5 ملايين و628444

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من‭ 271.93 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و628444.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 805218 50459669

الهند 476478 34718602

البرازيل 617348 22201221

المملكة المتحدة 146791 11010286

روسيا 591060 10131646

تركيا 79661 9097062

فرنسا 120983 8399846

ألمانيا 106910 6635198

إيران 130946 6165454

إسبانيا 88619 5393268

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24017 2089259

41 ‬‬‬‬- الأردن 12118 1027844

45 - المغرب 14798 951984

49 - الإمارات 2151 743352

50 ‬- تونس 25445 720143

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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