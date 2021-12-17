مخاوف من مقتل 27 على الأقل في حريق باليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - ذكرت أجهزة الإطفاء أن هناك مخاوف من وفاة 27 شخصا على الأقل بعد حريق اندلع يوم الجمعة في منطقة تسوق مزدحمة بمدينة أوساكا اليابانية.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن الشرطة تحقق في الحريق الذي نشب في مبنى للاشتباه في كونه متعمدا.

وقالت وسائل إعلام إنه تم إخماد الحريق تقريبا في غضون 30 دقيقة من الإبلاغ عنه.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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