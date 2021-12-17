أسهم اليابان تنخفض بفعل مخاوف رفع الفائدة وأوميكرون

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طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية يوم الجمعة لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة مع توخي المستثمرين الحذر بشأن زيادة سعر الفائدة بعد اتخاذ البنكين المركزيين الأمريكي والبريطاني خطوات لتشديد السياسة النقدية، في حين أثرت مخاوف مرتبطة بالمتحور أوميكرون على الأسهم المرتبطة بالسفر.

وانخفض المؤشر نيكي 1.79 بالمئة ليغلق عند 28545.68 نقطة بعد ارتفاعه بأكثر من اثنين بالمئة يوم الخميس. وصعد المؤشر 0.38 بالمئة هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42 بالمئة إلى 1984.47 نقطة لكنه ارتفع 0.46 بالمئة هذا الأسبوع.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا اليابانية مقتفية أثر تراجع حاد الليلة الماضية لنظيراتها في مؤشر ناسداك الأمريكي، وكان سهم طوكيو إلكترون الأكثر خسارة إذ نزل 3.18 بالمئة.

وانخفض سهم دايكين إندستريز المصنعة لمكيفات الهواء 2.59 بالمئة وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.87 بالمئة.

وتضررت الأسهم المرتبطة بالسفر بعد أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة محلية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر قطاع الطيران 1.26 بالمئة وانخفض مؤشر قطاع السكك الحديدية 1.49 بالمئة.

ونزل سهم أورينتال لاند المشغلة لمنتجع ديزني طوكيو 4.4 بالمئة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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