حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 273.04 مليون والوفيات 5 ملايين و639852
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 273.04 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و639852.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 806214 50595139
الهند 476869 34726049
البرازيل 617521 22204941
المملكة المتحدة 147048 11190354
روسيا 593273 10159389
تركيا 80018 9133303
فرنسا 121171 8460712
ألمانيا 107790 6738016
إيران 130992 6167650
إسبانيا 88708 5455527
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 24042 2090026
41 - الأردن 12151 1031549
45 - المغرب 14804 952398
49 - الإمارات 2151 743586
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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