حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 273.04 مليون والوفيات 5 ملايين و639852

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 273.04 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و639852.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 806214 50595139

الهند 476869 34726049

البرازيل 617521 22204941

المملكة المتحدة 147048 11190354

روسيا 593273 10159389

تركيا 80018 9133303

فرنسا 121171 8460712

ألمانيا 107790 6738016

إيران 130992 6167650

إسبانيا 88708 5455527

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24042 2090026

41 ‬‬‬‬- الأردن 12151 1031549

45 - المغرب 14804 952398

49 - الإمارات 2151 743586

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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