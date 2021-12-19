نادال يثير شكوكا حول مشاركته في أستراليا المفتوحة

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(رويترز) - قال الإسباني رفائيل نادال إنه لا يستطيع تأكيد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل بعد عودته للمنافسات في بطولة استعراضية في أبوظبي.

وانتهت عودة نادال الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بهزيمتين على يد آندي موراي ودينيس شابوفالوف في أول ظهور له منذ بطولة واشنطن المفتوحة في أغسطس آب.

وغاب نادال (35 عاما) أربعة أشهر بسبب إصابة في القدم. وخرج من قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة واضطر للانسحاب من ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وأمريكا المفتوحة.

وقال نادال "الفكرة هي أن أذهب إلى هناك وأن أبذل قصارى جهدي هناك في أستراليا... لكي أكون صريحا بنسبة 100 بالمئة، لا يمكنني ضمان ذلك.

"مر أكثر من ستة أشهر على آخر مباراة رسمية حقيقية. الأمور صعبة وأنا متفهم ذلك... لقد تمكنت من المنافسة في المباراتين وأتيحت لي فرص، لذا إذا وضعنا الأمور في نصابها فهذا شيء إيجابي للغاية".

وقال نادال المصنف السادس عالميا إنه لم يكن ليعود إلى التنس ما لم يشعر بأنه قادر على المنافسة على أكبر الألقاب.

وأضاف اللاعب الإسباني "أنا لا ألعب على الإطلاق من أجل المال أو للمتعة فقط، أنا ألعب لمواصلة تحقيق الأهداف أو على الأقل الاستمتاع بمحاولة تحقيق أهدافي".

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في 17 يناير كانون الثاني.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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