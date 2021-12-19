الاتحاد الدولي للسباحة يوافق على إنشاء وحدة للنزاهة ضمن إصلاحات شاملة

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(رويترز) - وافق الاتحاد الدولي للسباحة على إنشاء وحدة‭‭ ‬‬مستقلة للنزاهة في إطار عملية إصلاح شاملة تهدف إلى تحسين أساليب الإدارة وتحقيق المزيد من الشفافية.

وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد إن الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها خلال الجمعية العمومية غير العادية في أبوظبي "ستدخل الرياضات المائية إلى القرن 21".

وكانت لجنة الإصلاح المستقلة التابعة للاتحاد أوصت في تقرير في أكتوبر تشرين الأول الماضي ببعض الإصلاحات الخاصة بعمل أجهزة الاتحاد وإجراءات مكافحة المنشطات.

وقال المسلم "أثبتنا أن رياضيينا ومصالحهم هم جوهر كل ما نقوم به وما نمثله.

"إطلاق وحدة النزاهة يمثل جوهر كل الإصلاحات التي نقوم بها".

وأضاف المسلم قوله "هذه الوحدة مستقلة تماما عن الاتحاد وستحمي عالم الرياضات المائية من أي انتهاكات أخلاقية وعنصرية ومن التلاعب في المباريات وكافة أشكال التحرش".

ووافقت الجمعية العمومية أيضا على تغييرات في ميثاق الاتحاد وميثاق الشرف وقواعد الحماية من التحرش والإساءة التي أوصت بها لجنة الإصلاحات في وقت سابق من العام الحالي.

وقال الاتحاد إن وحدة النزاهة الجديدة ستبدأ العمل في يونيو حزيران من العام المقبل بعد اختيار أعضائها خلال المؤتمر العام للاتحاد في مايو أيار في مدينة فوكوكا اليابانية.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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