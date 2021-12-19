الأمريكية برادي تنسحب من أستراليا للتنس بسبب الإصابة

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(رويترز) - قال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأحد إن الأمريكية جنيفر برادي انسحبت من أولى البطولات الأربع الكبرى للعام القادم والتي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك في 17 يناير كانون الثاني المقبل بسبب إصابة في القدم.

وخسرت برادي (26 عاما) في نهائي أستراليا المفتوحة في فبراير شباط الماضي بمجموعتين متتاليتين أمام اليابانية نعومي أوساكا في ملعب رود ليفر. وكانت هذه أول مباراة نهائية تخوضها برادي على مستوى البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرتها.

ولم تشارك برادي المصنفة 25 عالميا في أي بطولة منذ انسحابها من مباراتها في الدور الثاني أمام لاعبة لاتفيا إيليا أوستابنكو في بطولة سينسناتي في أغسطس آب الماضي.

ويغيب عن نسخة البطولة المقبلة أيضا أسماء كبيرة منها الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز والسويسري الشهير روجر فيدرر إلى جانب المصنفة الرابعة عالميا كارولينا بليسكوفا.

وستقام البطولة ما بين 17 و30 يناير كانون الثاني المقبل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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