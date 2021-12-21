تويوتا توقف الإنتاج في 5 مصانع بسبب كورونا

أخبار اليابان



سيارة تويوتا ميراي تعمل التي بخلايا الوقود تنتظر الفحص النهائي في مصنع تويوتا موتور في مدينة تويوتا في محافظة أيتشي، اليابان، 11 أبريل/ نيسان 2019. الصورة التقطت في 11 أبريل/ نيسان. جو وايت/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة تويوتا موتور يوم الاثنين إنها ستعلق الإنتاج في 5 مصانع محلية في يناير/ كانون الثاني بسبب مشكلات في سلسلة التوريد ونقص في الرقائق وتفشي جائحة كورونا.

قال أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات إن التوقف في المصانع سيؤثر على حوالي 20 ألف سيارة، لكنه لن يؤثر على هدفهم السنوي لتصنيع 9 ملايين سيارة.

في الأسبوع الماضي، قالت تويوتا إنها تتوقع انخفاضًا أكبر في إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية في يناير/ كانون الثاني إلى 50 أاف وحدة بسبب مشكلات في سلسلة التوريد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)