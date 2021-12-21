إصابات بفيروس كورونا بقاعدة عسكرية أمريكية تثير المخاوف من أوميكرون فى اليابان

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تم وضع علامة تحذيرية خارج مستشفى البحرية الأمريكية في أوكيناوا، لتذكير الموظفين بممارسة التباعد الاجتماعي للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا في كامب فوستر في أوكيناوا، اليابان، 3 أبريل/ نيسان 2020. تم التقاط الصورة في 3 أبريل/ نيسان 2020 مشاة البحرية الأمريكية / العريف. كاميرون هيرندون / منشور عبر رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا مرتبطة بقاعدة عسكرية أمريكية في اليابان وصلت إلى 180 حالة على الأقل، مما أثار مخاوف بشأن انتشار الفيروس في المجتمع.

قال مسؤولون يابانيون إن عاملًا يابانيًا في معسكر هانسن بجزيرة أوكيناوا الجنوبية وجد مصابا بمتحور أوميكرون يوم الجمعة الماضي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري إن المجموعة المرتبطة بالقاعدة تضم الآن 180 حالة، رغم أنه لم يتضح عدد المصابين بمتحور أوميكرون شديد العدوى.

وقال ماتسونو إن ”الحكومة اليابانية تحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على ضمان التزام جميع العاملين في القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان بالتعليمات واتخاذ إجراءات صارمة في حالة حدوث أي انتهاكات“.

تستضيف محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى الجنوب 70٪ من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان وقد تعرضت من قبل لتفشي المرض.

أعلنت أوكيناوا حالة الطوارئ في يناير/ كانون الثاني مع انتشار عدوى فيروس كورونا. وقال مسؤولون يابانيون إن أحدث تجمع يضم عمالا يابانيين وأفراد أمريكيين.

وقال ديني تاماكي محافظ أوكيناوا للصحفيين يوم الجمعة إن السلطات اليابانية تحقق في انتشار متحور أوميكرون وطلبت من الجيش الأمريكي إجراء اختبارات الجينوم لتحديد ما إذا كانت العدوى من النوع.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب الشؤون العامة للقوات الأمريكية اليابانية للتعليق.

وشهدت اليابان 1733323 إصابة بفيروس كورونا و 18391 حالة وفاة منذ بدء الجائحة لكن معدل الإصابات الجديدة آخذ في الانخفاض.

مع تزايد المخاوف من المتحور أوميكرون، قام ثالث أكبر اقتصاد في العالم بتشديد القيود على الحدود ووعدت الحكومة بتسريع حملة الجرعات المعززة.

قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إنه تحدث مع رئيس شركة فايزر يوم الجمعة لتأمين عقار عن طريق الفم لـفيروس كورونا، وأنه سيتم تسريع تعزيز اللقاحات لكبار السن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)