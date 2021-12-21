الذهب يتراجع مع تقييم المستثمرين تأثير أوميكرون وخطط المركزي الأمريكي

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(رويترز) - تراجعت أسعار الذهب بعد تعاملات متقلبة يوم الاثنين بينما حاول المستثمرون تقييم تأثير ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة على التضخم المرتفع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1793.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1845 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1794.60 دولار للأوقية عند التسوية.

وتراجعت الأسهم العالمية بفعل المخاوف من تأثير تشديد قيود كوفيد-19، غير أن الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن توقف على ما يبدو.

وحصل الذهب على بعض الدعم أيضا من هبوط الدولار.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم وعدم اليقين، لكن من شأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويبدو أن المخاوف من التأثير الاقتصادي لقيود كوفيد-19 قد تسربت إلى المعادن الأخرى أيضا.

وهبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 22.28 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1746.85 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 930.50 دولار للأوقية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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