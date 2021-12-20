إصابة نادال بكوفيد-19 بعد المشاركة ببطولة للتنس في أبوظبي

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(رويترز) - ‭‭‭‭ ‬‬‬‬قال لاعب التنس الإسباني المخضرم رفائيل نادال يوم الاثنين إن الفحوص كشفت إصابته بكوفيد-19 فور وصوله إلى بلاده بعد مشاركته في بطولة استعراضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وأضاف في بيان "أعيش لحظات صعبة لكني أتمنى أن أتحسن شيئا فشيئا. أنا الآن في طريقي للمنزل وأبلغت كل المخالطين بهذه النتيجة".

وزادت هذه النتيجة الإيجابية من المخاوف بشأن غياب نادال عن بطولة استراليا المفتوحة الشهر المقبل وهي بطولة فاز بها مرة واحدة واحتل المركز الثاني أربع مرات بعد أن قال سابقا إنه لا يستطيع تأكيد مشاركته في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم والتي ستنطلق في 17 يناير كانون الثاني.

وشارك نادال في بطولة أبوظبي بعد غياب طويل عن المنافسات بسبب الإصابة وانتهت عودة اللاعب الإسباني الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بهزيمتين على يد آندي موراي ودينيس شابوفالوف في أول ظهور له منذ بطولة واشنطن المفتوحة في أغسطس آب.

وغاب نادال (35 عاما) أربعة أشهر بسبب إصابة في القدم. وخرج من قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة واضطر للانسحاب من ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وأمريكا المفتوحة.

كما غاب عن كأس ديفيز التي اختتمت في مدريد في وقت سابق هذا الشهر ولن يشارك مع إسبانيا في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين المقررة بين الأول والتاسع من يناير كانون الثاني في سيدني.

وقال نادال إن نتائجه جاءت كلها سلبية حين كان في الكويت وأبوظبي كما جاء اختباره سلبيا يوم الجمعة.

وأضاف "بسبب الوضع الراهن يجب أن أتعامل بمرونة كبيرة مع جدول بطولاتي وسأدرس خياراتي بعد تقييم الأمور. سأبلغكم بأي قرار بشأن البطولات القادمة".

وكان البريطاني موراي انسحب من استراليا المفتوحة في بداية العام الجاري بعد إصابته بكورونا في يناير.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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