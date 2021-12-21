تعيين كير مدربا لمنتخب السلة الأمريكي للرجال

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(رويترز) - اختير ستيف كير مدرب جولدن ستيت وريورز لقيادة المنتخب الأمريكي لكرة السلة للرجال حيث سيتولى تدريب الفريق خلال حملة الدفاع عن لقبه في أولمبياد باريس 2024.

ونال كير لقب الدوري الأمريكي للمحترفين كلاعب ومدرب وكان مساعدا لجريج بوبوفيتش خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وقال كير "أنا فخور بتمثيل بلادي كمدرب لمنتخب السلة الأمريكي. إنها فرصة مثيرة وأنا متحمس لهذا التحدي".

وسيكون الثلاثي مارك فيو مدرب جامعة جونزاجا وإيريك سبولسترا مدرب ميامي هيت ومونتي وليامز مدرب فينكس صنز في الطاقم المساعد لكير في الفترة من 2022 وحتى 2024.

وأضاف كير "أنا متحمس للغاية للعمل مع ثلاثة مدربين أكن لهم احتراما كبيرا وهم إيريك سبولسترا ومونتي وليامز ومارك فيو.

"هدفنا بالتأكيد هو الفوز وجعل بلادنا فخورة. سنجتهد لحدوث ذلك".

ونالت أمريكا آخر أربع ذهبيات أولمبية في 2008 و2012 و2016 و2020 كما حققت للقب كأس العالم مرتين من آخر ثلاث نسخ في 2010 و2014.

ومنذ الاعتماد على فريق الأحلام في 1992 نال منتخب الرجال 15 من 19 لقبا في بطولات الاتحاد الدولي وانتصر في 146 مباراة مقابل عشر هزائم فقط.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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