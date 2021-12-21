تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن الطلب مع انتشار أوميكرون السريع

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نيويورك (رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن أثارت زيادة الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة لمكافحة انتشارها إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة عند التسوية دولارين أو 2.7 بالمئة إلى 71.52 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.63 دولار أو 3.7 بالمئة ليبلغ 68.23 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبط برنت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 69.28 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.04 دولار للبرميل، وكلاهما أدنى مستوياتهما منذ أوائل ديسمبر كانون الأول الجاري.

وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية ”هذا رد فعل تلقائي على تفشي الفيروس والخوف من انتشار عمليات الإغلاق بسرعة“.

وبدأت هولندا إغلاقا يوم الأحد ويلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من قيود كوفيد-19 قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد في العديد من البلدان الأوروبية.

وانخفضت أسعار النفط رغم أن شركة موديرنا قالت يوم الاثنين إن الاختبارات المعملية أظهرت أن الحصول على جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لكوفيد-19 يحمي على ما يبدو من السلالة أوميكرون سريعة الانتشار.

وفي غضون ذلك، قال مصدران من أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعا من 116 بالمئة في الشهر السابق في الوقت الذي ما زال فيه‭‭ ‬‬ إنتاج المجموعة أقل من المستويات المستهدفة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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