اتفاق ياباني أمريكي على أن تدفع طوكيو 13.6 مليار دولار على مدى 5 أعوام لاستضافة قوات أمريكية

أخبار اليابان

طوكيو ‭0‬‭2‬ (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على أن تدفع طوكيو نحو 1.55 تريليون ين (13.64 مليار دولار) على مدى خمسة أعوام اعتبارا من أبريل نيسان من العام المقبل لاستضافة قوات عسكرية أمريكية.

وقالت الهيئة إن متوسط المبلغ السنوي يبلغ حوالي 211 مليار ين وهو ما يزيد بنحو 10 مليارات ين عما تدفعه اليابان في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير‭ ‬عماد عبد الله)

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