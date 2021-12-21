النفط يرتفع وسط استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي أوميكرون

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سنغافورة (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لكن المستثمرين ما زال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم والذي دفع عددا من الدول للتفكير في فرض المزيد من القيود التي من المحتمل أن تؤثر على الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 68.84 دولار للبرميل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إنه سيشدد القيود الرامية للحد من انتشار المتحور أوميكرون إذا لزم الأمر، بعد أن بدأت هولندا إغلاقا رابعا وتفكير دول أوروبية أخرى في تطبيق قيود خلال فترة عيد الميلاد.

وتتضاعف حالات الإصابة بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وتزيد بمعدل المثلين كل يومين أو ثلاثة أيام في لندن وأماكن أخرى وتؤدي إلى خسائر فادحة في الأسواق المالية التي تخشى أن يؤثر ذلك على التعافي الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد المعروض من النفط، قال مصدران من مجموعة أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعا من 116 بالمئة في الشهر السابق، مما يشير إلى أن مستويات إنتاج المجموعة لا تزال دون الأهداف المتفق عليها.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، في حين ارتفعت على الأرجح مخزونات نواتج التقطير والبنزين الأسبوع الماضي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عماد عبد الله)

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